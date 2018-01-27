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Документ «группы пяти» по Сирии не предусматривает сохранения власти Асадом

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Фото: Global Look Press/kremlin.ru
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Планы «группы пяти» (входят США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Иордания) по Сирии не предусматривают сохранения власти Башаром Асадом даже на время переходного периода в стране.

Информацию об этом распространил глава делегации объединенной сирийской оппозиции — Сирийского комитета по переговорам — Наср аль-Харири в субботу, 27 января.

«В неформальном документе «группы пяти» есть различные механизмы для выполнения резолюции, они обсуждаются. Но при кратком прочтении данного документа я не видел того, что позволяет Башару Асаду оставаться у власти в ходе политического переходного периода», — цитирует его ТАСС.

Аль-Харири заявил, что ознакомился с планом по урегулированию в Сирии, принятым пятью странами 12 января, который предполагает децентрализацию власти в стране.

18 январая госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США намерены сосредоточиться на стабилизации и политическом урегулировании в Сирийской Арабской Республике.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Сирии после разгрома террористической группировки ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

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