Небензя сообщил о саботаже расследования инцидентов с химоружем в САР

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о признаках «целенаправленного саботажа» в расследовании инцидентов с применением химоружия в Сирии. Об этом он заявил на заседании Совбеза Всемирной организации 5 февраля.

Представитель РФ отметил, что Анкара постоянно информирует международное сообщество при обнаружении опасных химических объектов, а также предупреждает о возможных провокациях, в которых «могут быть задействованы представители иностранных спецслужб». При этом Василий Небензя подчеркнул, что для реагирования ОЗХО в таких случая требуются титанические усилия.

«Находится масса предлогов и отговорок, чтобы в Сирию не ехать, решения затягиваются. С учетом прошлогодней историей с Хан-Шейхуном и авиабазой Шайрат такое поведение наводит на мысль о целенаправленном саботаже», — заявил постпред.

Как пояснил Василий Небензя, весь военно-химический потенциал Сирии был ликвидирован под надзором ОЗХО, но некоторые стороны искусственно разогревают эту тему. «Сирийцы дают исчерпывающие разъяснения, но для них сочиняются всё новые и новые вопросы, и эту карусель кто-то хочет раскручивать бесконечно», — сообщил представитель России.

2 февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что США до сих пор не располагают доказательствами использования химоружия в Сирии на основе зарина.