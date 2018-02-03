Сирия осудила новые обвинения США в применении химоружия

Дамаск выступил с осуждением очередных выдвинутых США обвинений о применении властями химического оружия в Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии.

«МИД решительно осуждает безосновательные обвинения США в адрес сирийского руководства в связи с применением химоружия в Восточной Гуте под Дамаском», — приводит слова из заявления сирийское национальное агентство САНА.

Как сообщал портал iz.ru, 2 февраля официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что ведомство располагает данными о новом «применении газообразного хлора сирийским режимом для устрашения мирных жителей».

В тот же день глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у Вашингтона по-прежнему нет доказательств применения в Сирии химического оружия на основе зарина.