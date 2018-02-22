США поддержат резолюцию СБ ООН о прекращении огня в САР

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон поддержит принятие Советом Безопасности ООН резолюции о прекращении огня в Сирийской Арабской Республике (САР). Речь идет о прекращении огня на срок в 30 дней.

«Соединенные Штаты поддержат ее (резолюцию. — Ред.), как должен поступить любой другой член Совета», — приводит ТАСС слова Хейли. Авторами резолюции выступили Кувейт и Швеция.

Хейли отметила, что жители пригорода Дамаска Восточной Гуты, который контролируется боевиками оппозиции, «подвергаются атаке со стороны варварского режима Асада».

Ранее Москва запросила проведение 22 февраля открытого заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте. 20 февраля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты.