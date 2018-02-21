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РФ работает над резолюцией по Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/ Bassam Khabieh
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Совет безопасности ООН работает над резолюцией по ситуации в Восточной Гуте. Информацию об этом распространил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 21 февраля.

Отмечается, что при этом может решится вопрос о гуманитарной помощи в регионе.

«Гуманитарные вопросы, включая гумпомощь и гумдоступ, превратились, пожалуй, в наиболее вопиющий пример двойных стандартов США и их единомышленников в подходе ко всему сирийскому досье», — цитирует Рябкова «РИА Новости».

При этом он заметил, что Вашингтон пользуется любой возможностью, чтобы надавить на Дамаск, и игнорирует похожие вопросы в отношении поддерживаемых им людей.

2 февраля в госдепартаменте США сообщили о проведении расследований случаев применения химоружия в Восточной Гуте.

В январе ряд западных СМИ со ссылкой на активистов организации «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции, сообщили о якобы имевшей место химической атаке в этом пригороде Дамаска. Отмечалось, что в результате отравления хлоридом аммония пострадали около 20 мирных жителей.

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