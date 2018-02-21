Генсек ООН призвал добиться прекращения огня в Восточной Гуте

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию, Иран и Турцию принять меры для прекращения огня в пригороде Дамаска Восточная Гута. Об этом говорится в письменном заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Восточная Гута участвует в соглашении о деэскалации, заключенном в Астане. Генеральный секретарь напоминает всем сторонам, в особенности гарантам Астанинских соглашений, об их обязательствах в этой связи», — приводит ТАСС выдержку из заявления.

Административный глава ООН сообщил, что с 19 февраля в результате осады захваченного боевиками региона погибли более 100 мирных граждан, в том числе 13 детей. От авиаударов пострадали также пять больниц.

Кроме того, Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость введения в регионе режима тишины, чтобы доставить мирным жителям гуманитарную помощь, а также эвакуировать больных и раненых.