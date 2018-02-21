Прямой эфир

Госдеп поддерживает целостность САР в нынешних границах

0
Фото: Global Look Press/Ammar/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Сирийской Арабской Республики (САР) в ее нынешних границах и без создания новых автономных образований. Об этом заявила официальный представитель государственного департамента Хизер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон не меняет свою позицию по этому вопросу.

«США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах, мы не меняем (позицию) и не поддерживаем перемены или какие-то новые автономные регионы», — приводит слова Науэрт «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru сообщал, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США нацелены на обособление огромного куска сирийской территории. В январе российский министр отметил, что США создают альтернативные органы власти в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тиллерсон рассказал об объеме помощи сирийским курдам
США призвали Турцию ограничить военные действия в Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017