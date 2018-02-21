Госдеп поддерживает целостность САР в нынешних границах

Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Сирийской Арабской Республики (САР) в ее нынешних границах и без создания новых автономных образований. Об этом заявила официальный представитель государственного департамента Хизер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон не меняет свою позицию по этому вопросу.

«США поддерживают безопасную независимую Сирию в текущих границах, мы не меняем (позицию) и не поддерживаем перемены или какие-то новые автономные регионы», — приводит слова Науэрт «Федеральное агентство новостей».

Портал iz.ru сообщал, что ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США нацелены на обособление огромного куска сирийской территории. В январе российский министр отметил, что США создают альтернативные органы власти в Сирии.