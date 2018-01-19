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Лавров заявил о создании США альтернативных органов власти в Сирии

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США создают альтернативные органы власти в Сирии.

По его словам, этот факт «абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности ООН, о приверженности территориальной целостности Сирии».

Министр резюмировал, что это характерно для современной американской дипломатии, передает «Газета.ру».

Ранее Лавров отметил, что взаимодействие РФ и США по Сирии позволило предотвратить создание в стране террористического халифата. 

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