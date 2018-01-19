Лавров заявил о создании США альтернативных органов власти в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США создают альтернативные органы власти в Сирии.
По его словам, этот факт «абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности ООН, о приверженности территориальной целостности Сирии».
Министр резюмировал, что это характерно для современной американской дипломатии, передает «Газета.ру».
Ранее Лавров отметил, что взаимодействие РФ и США по Сирии позволило предотвратить создание в стране террористического халифата.