Лавров заявил о создании США альтернативных органов власти в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США создают альтернативные органы власти в Сирии.

По его словам, этот факт «абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности ООН, о приверженности территориальной целостности Сирии».

Министр резюмировал, что это характерно для современной американской дипломатии, передает «Газета.ру».

Ранее Лавров отметил, что взаимодействие РФ и США по Сирии позволило предотвратить создание в стране террористического халифата.