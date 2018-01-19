МИД заявил о готовности обсуждать военные доктрины с Вашингтоном

Москва готова обсуждать с Вашингтоном предлагаемые военные доктрины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Такой шаг позволит сохранять стратегическую стабильность в мире.

«Мы готовы к диалогу, готовы обсуждать и военные доктрины, как это было раньше, когда военные двух стран укрепляли доверие», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он рассчитывает на здравомыслящих людей в США, «которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться», а возникающие риски сглаживаться. «Сделать это невозможно без сотрудничества России и США», — подчеркнул Лавров.

Он также прокомментировал новую версию Стратегии национальной безопасности США.

«Мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, США стремятся доказывать свое лидерство через такого рода конфронтационные концепции и стратегии», — приводит ТАСС слова главы МИД РФ.

Напомним, в декабре Белый дом представил новую стратегию нацбезопасности США, согласно которой основными угрозами для страны являются «страны-изгои» Иран и КНДР, «ревизионистские» действия России и Китая, а также международные террористические организации.

Как сообщал портал iz.ru, 19 января Вашингтон рассекретил часть другого программного документа — Стратегии национальной обороны США. В нем утверждается, что основной угрозой для страны является соперничество различных государств в мире.