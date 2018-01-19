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Россия и Иордания подтвердили поддержку целостности Сирии

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана Сафади. Дипломата обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание Сирии.

Дипломаты подтвердили «принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности» республики. Стороны также заявили о безальтернативности политического урегулирования через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 СБ ООН.

Министры отметили, что важность проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, к которому ведется активная подготовка, говорится в сообщении МИД РФ.

Помимо Сирии, дипломаты затронули палестинскую проблему. Лавров и Сафади сошлись во мнении, что кризис необходимо решать на общепризнанной международно-правовой основе.

«Стороны отметили недопустимость эскалации палестино-израильского противостояния, в частности в Восточном Иерусалиме, вызванного решением администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля», — говорится в сообщении.

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