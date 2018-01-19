Лавров отметил роль США в борьбе с ИГ в Сирии

Взаимодействие РФ и США по Сирии позволило предотвратить создание в стране халифата ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что Соединенные Штаты способны «сделать очень много полезного в искоренении терроризма» и заявил о заинтересованности Москвы во взаимодействии с Вашингтоном.

«У нас налажен канал связи по линии военных в том, что касается Сирии, во многом это взаимодействие способствовало тому, что ИГ как халифат не состоялся и был разрушен», — приводит «Интерфакс» слова министра.