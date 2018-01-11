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Боевики обстреляли войска сирийской армии в Восточной Гуте

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Боевики сирийской оппозиции снова обстреляли позиции сирийской армии в Восточной Гуте — пригороде Дамаска. Обстрелы длились в течение суток и велись из минометов, сообщает ТАСС. Ответный огонь со стороны сирийских военных не раскрывался.

Отмечается, что Восточная Гута находится в зоне деэскалации. Нарушения режима прекращения огня фиксировались в провинции Идлиб и городе Дамаске.

Накануне сообщалось, что в Восточной Гуте обострилась ситуация: в регионе в первые дни 2018 года резко выросло число авиаударов и обстрелов, заявили в ООН. На западе Восточной Гуты обстановка остается напряженной из-за провокаций, которые устраивают группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России).

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