ООН сообщила о росте числа авиаударов в Восточной Гуте

В пригороде сирийской столицы — Дамаска — Восточной Гуте обострилась ситуация: в регионе в первые дни 2018 года резко выросло число авиаударов и обстрелов, заявили в ООН. Как рассказал журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, «с 31 декабря наблюдается новая эскалация авиаударов и обстрелов с земли».

Рост интенсивности авиаударов отмечен в нескольких деревнях в осажденном анклаве, сообщает ТАСС.

Восточная Гута входит в одну из зон деэскалации, сирийское командование объявило о прекращении боевых действий в этом районе, но боевики регулярно обстреливают пригороды Дамаска. На западе Восточной Гуты обстановка остается напряженной из-за провокаций, которые устраивают группировки «Ахрар аш-Шам» и «Джабхат ан-Нусра» (запрещены в России).

Ранее стало известно, что сирийские правительственные войска прорвали окружение военной базы в пригороде Дамаска.