Пять человек погибли при обстреле жилого района в Дамаске

Как минимум пять человек погибли при обстреле жилых районов в центре Дамаска. Об этом во вторник, 9 января, передает сирийское агентство САНА.

Сообщается, что пострадали около 30 человек. По данным агенства, боевики выпустили десять снарядов по преимущественно христианским районам Баб-Тума и Касаа в центре Дамаска.

Боевики в восточном пригороде Дамаска, который входит в зону деэскалации, регулярно нарушают режим прекращения огня. Они обстреливают из минометов и ракетных установок как центр города, так и окраины.

Портал iz.ru писал о том, что Израиль нанес три ракетных удара по сирийским военным объектам, которые расположены под Дамаском.