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Пять человек погибли при обстреле жилого района в Дамаске

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Как минимум пять человек погибли при обстреле жилых районов в центре Дамаска. Об этом во вторник, 9 января, передает сирийское агентство САНА.

Сообщается, что пострадали около 30 человек. По данным агенства, боевики выпустили десять снарядов по преимущественно христианским районам Баб-Тума и Касаа в центре Дамаска.

Боевики в восточном пригороде Дамаска, который входит в зону деэскалации, регулярно нарушают режим прекращения огня. Они обстреливают из минометов и ракетных установок как центр города, так и окраины.

Портал iz.ru писал о том, что Израиль нанес три ракетных удара по сирийским военным объектам, которые расположены под Дамаском.

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