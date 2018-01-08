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Сирийская армия прорвала окружение военной базы под Дамаском

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Фото: Global Look Press
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Сирийские правительственные войска прорвали окружение военной базы в пригороде Дамаска. 

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, этот город, который называется Хараста, долгое время находился под контролем боевиков.

Как сообщил источник, пожелавший остаться неизвестным, правительственная армия САР разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. «Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления», — добавил источник.

Помимо военной базы и бронетехники правительственные войска взяли под контроль мукомольные мельницы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийский журналист Кеворк Алмассиан сообщил в микроблоге, что со стороны российской авиабазы Хмеймим в Сирии были слышны звуки сирены, стрельба и взрывы.

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