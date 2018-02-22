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Боевики выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Сирийские террористы выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска, число жертв среди мирного населения растет. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться», — сказал он, передает «РИА Новости»

По данным Евтушенко, боевики блокируют возможность эвакуации больных, большинство из которых — дети и женщины.

«Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска. В течение суток боевиками из Восточной Гуты выпущено 83 мины по различным районам столицы Сирии», — сказал он.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что находящиеся в сирийской Восточной Гуте боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации, предложенные Россией.

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