Боевики выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска
Сирийские террористы выпустили 83 мины из Восточной Гуты по жилым кварталам Дамаска, число жертв среди мирного населения растет. Об этом в четверг, 22 февраля, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
«Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться», — сказал он, передает «РИА Новости».
По данным Евтушенко, боевики блокируют возможность эвакуации больных, большинство из которых — дети и женщины.
«Продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска. В течение суток боевиками из Восточной Гуты выпущено 83 мины по различным районам столицы Сирии», — сказал он.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что находящиеся в сирийской Восточной Гуте боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации, предложенные Россией.