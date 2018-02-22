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Небензя подтвердил срыв переговоров по ситуации в Восточной Гуте

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Фото: ТАСС/Andy Katz
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя  заявил, что находящиеся в сирийской Восточной Гуте боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации, предложенные Россией.

«Российский центр по примирению враждующих сторон призывал незаконные группировки сложить оружие и урегулировать свой статус, но они сорвали переговоры вчера, 21 февраля», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает «РИА Новости»

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По его словам, на территории остаются несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористической организацией «Джебхат–ан-Нусра» (запрещена в России). Сейчас эти боевики сделали заложниками остающихся в Восточной Гуте людей и не позволяют покидать подконтрольные им территории, отметил Небензя. 

«Они обстреливают Дамаск, и интенсивность этих атак нарастает с каждым днем. В сутки выпускаются десятки ракет, от них уже не защищен ни один столичный район», – сказал он.

20 февраля российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Обстрелу также подверглись жилые кварталы и гостиницы. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения. 

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