Небензя подтвердил срыв переговоров по ситуации в Восточной Гуте

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что находящиеся в сирийской Восточной Гуте боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации, предложенные Россией.

«Российский центр по примирению враждующих сторон призывал незаконные группировки сложить оружие и урегулировать свой статус, но они сорвали переговоры вчера, 21 февраля», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН, передает «РИА Новости».

По его словам, на территории остаются несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористической организацией «Джебхат–ан-Нусра» (запрещена в России). Сейчас эти боевики сделали заложниками остающихся в Восточной Гуте людей и не позволяют покидать подконтрольные им территории, отметил Небензя.

«Они обстреливают Дамаск, и интенсивность этих атак нарастает с каждым днем. В сутки выпускаются десятки ракет, от них уже не защищен ни один столичный район», – сказал он.

20 февраля российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии попал под массированный обстрел со стороны боевиков из Восточной Гуты. Обстрелу также подверглись жилые кварталы и гостиницы. Есть значительные разрушения и жертвы среди мирного населения.