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Небензя попросил Хейли не называть российскую власть «режимом»

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Фото: ТASS/Imago/Li Muzi
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к своей американской коллеге Никки Хейли с просьбой не называть российское руководство «режимом».

«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство», — цитирует Небензю «РИА Новости».

Постпред также попросил американскую делегацию в будущем соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Он отметил, что власти Сирии также являются законным правительством, «нравится это кому-то или нет».

Ранее 15 февраля Небензя заподозрил постпреда США при ООН в симпатии к России, так как политик упоминает РФ в каждом своем выступлении.

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