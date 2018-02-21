Небензя попросил Хейли не называть российскую власть «режимом»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратился к своей американской коллеге Никки Хейли с просьбой не называть российское руководство «режимом».

«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство», — цитирует Небензю «РИА Новости».

Постпред также попросил американскую делегацию в будущем соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Он отметил, что власти Сирии также являются законным правительством, «нравится это кому-то или нет».

Ранее 15 февраля Небензя заподозрил постпреда США при ООН в симпатии к России, так как политик упоминает РФ в каждом своем выступлении.