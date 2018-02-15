Небензя заподозрил постпреда США при ООН в симпатии к России

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли упоминает РФ в каждом своем выступлении, так как, вероятно, ей нравится Россия, предположил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия. Наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от нее слышу», — приводит «РИА Новости» слова Небензи.

Комментируя заявление Хейли о том, что Россия должна задействовать рычаг давления на Сирию для поиска ее властями пути к миру, Небензя отметил, что никто, кроме РФ, еще не сделал больше по политическому урегулированию в Сирии, а Москва ведет работу как с правительством, так и с оппозицией Сирии.

Напомним, ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не является другом Соединенных Штатов Америки даже при наличии областей, где страны могли бы работать совместно.