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Небензя назвал преступлением удар коалиции США по сирийским ополченцам

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Muzi
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал преступлением удары международной коалиции во главе с США по сирийским ополченцам.

Об этом он заявил в четверг, 8 февраля.

«Они (коалиция) всё время заявляют, что борются с международным терроризмом, но мы видим, что они этим не ограничиваются», — цитирует постпреда «РИА Новости».

Небензя добавил, что наносить удары по тем, кто действительно воюет с террористами на стороне законной власти Сирии, — преступление.

7 февраля коалиция нанесла авиаудары по лояльным Дамаску силам, якобы в ответ на нападение последних на штаб «Сил демократической Сирии», поддерживаемых Вашингтоном.

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