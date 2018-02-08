Авиаудары коалиции в Сирии могли задеть и россиян

Россияне были среди проправительственных сил в Сирии, которые подверглись удару коалиции во главе с США.

Информацию об этом распространила телекомпания CBS в четверг, 8 февраля.

Неназванный представитель Пентагона заявил, что «это стало первым случаем, когда в результате американского авиаудара в Сирии погибли россияне», сообщает ТАСС.

По словам представителя военного ведомства США, эта атака была предпринята «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии».

5 февраля руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) сообщил, что при обстреле в этот день пунктов раздачи гумпомощи в центре Дамаска представители российской гуманитарной миссии не пострадали.