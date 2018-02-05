Российская гуманитарная миссия не пострадала при обстреле Дамаска

Представители российской гуманитарной миссии не пострадали при обстреле пунктов раздачи гумпомощи в центре Дамаска.

Об этом сообщил руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов.

«Исторический центр Дамаска сегодня подвергся бомбардировке. Из числа членов делегации пострадавших нет, всё в порядке», — приводит его слова ТАСС.

По словам Игумнова, работа миссии в Сирии продолжится, несмотря на этот инцидент. Иеромонах добавил, что жители Сирии в общей сложности получат 77 т гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами обстрела пунктов раздачи гуманитарной помощи от российских верующих в центре Дамаска.