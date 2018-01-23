Девять человек погибли при обстреле христианского района Дамаска

Вооруженные группировки вновь нарушили 22 января режим прекращения огня и выпустили минометные снаряды по христианскому кварталу Баб-Тума в Дамаске.

Один снаряд разорвался на автобусной остановке. В результате погибли девять человек и еще 23 получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Кроме того, под обстрел попали соседние кварталы Каcаа и Шуггур, там также есть пострадавшие и нанесен материальный ущерб.

Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям боевиков и уничтожила их пусковые установки.

По данным полиции, минометная атака была предпринята боевиками, базирующимися в регионе Восточная Гута под Дамаском.

Ранее 22 января сообщалось, что 11 беженцев стали жертвами удара турецких ВВС по позициям курдов из «Сил народной самообороны» (СНС) в пограничном сирийском районе Африн.