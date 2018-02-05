Два человека погибли при обстреле пунктов раздачи гумпомощи в Дамаске

Два человека погибли в результате обстрела пунктов раздачи гуманитарной помощи от российских верующих в центре Дамаска.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

«Два человека погибли, есть раненые», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что два пункта раздачи гуманитарной помощи, привезенной российским духовенством в Сирию, попали под минометный обстрел в центре Дамаска.

Портал iz.ru сообщал, что 22 января боевики обстреляли в Дамаске христианский квартал Баб-Тума. В результате погибли девять человек и 23 получили ранения.