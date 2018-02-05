Прямой эфир

Два человека погибли при обстреле пунктов раздачи гумпомощи в Дамаске

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека погибли в результате обстрела пунктов раздачи гуманитарной помощи от российских верующих в центре Дамаска.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

«Два человека погибли, есть раненые», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что два пункта раздачи гуманитарной помощи, привезенной российским духовенством в Сирию, попали под минометный обстрел в центре Дамаска.

Портал iz.ru сообщал, что 22 января боевики обстреляли в Дамаске христианский квартал Баб-Тума. В результате погибли девять человек и 23 получили ранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сирийские боевики открыли минометный огонь по старинной части Дамаска
Более 20 жителей Дамаска пострадали при обстреле боевиками

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017