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Сирийские боевики открыли минометный огонь по старинной части Дамаска

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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Боевики в Сирии обстреляли квартал Шаггур в старинной части Дамаска, в результате погибли двое мирных жителей и еще пять были ранены. Об атаке сообщил новостной портал «Сурия аль-Эн» со ссылкой на полицию.

Как передает ТАСС, минометный огонь велся из Восточной Гуты под Дамаском. Отмечается, что столкновения между сирийской армией и боевиками в предместье Хараста продолжаются уже вторую неделю.

Российская база Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу 31 декабря 2017 года, а в ночь с 5 на 6 января 2018 года ее попытались атаковать 13 беспилотников. Как сообщил «Известиям» глава отдела информации политического управления Минобороны Сирии, бригадный генерал Самир Сулейман, за этими нападениями стоят боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

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