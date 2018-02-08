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Пентагон заявил об ударах по правительственным силам Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Возглавляемая США международная коалиция 7 февраля нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость», осуществляемой в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, пишет ТАСС.

В заявлении говорится, что такие действия были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», которые пользуются поддержкой американцев.

25 января портал iz.ru сообщал о том, что бомбардировки международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии и Ираке унесли жизни не менее 831 мирного жителя.

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