Пентагон заявил об ударах по правительственным силам Сирии

Возглавляемая США международная коалиция 7 февраля нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость», осуществляемой в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, пишет ТАСС.

В заявлении говорится, что такие действия были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», которые пользуются поддержкой американцев.

25 января портал iz.ru сообщал о том, что бомбардировки международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии и Ираке унесли жизни не менее 831 мирного жителя.