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Коалиция США назвала число убитых ею мирных жителей в Сирии и Ираке

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Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
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Бомбардировки международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии и Ираке унесли жизни не менее 831 мирного жителя. Такие данные приведены в ежемесячном отчете коалиции о жертвах среди мирного населения.

«На сегодняшний день, опираясь на имеющуюся информацию, штаб операции считает, что в результате ударов коалиции с момента начала операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») был непреднамеренно убит по меньшей мере 831 мирный гражданин», –– приводит ТАСС выдержку из документа.

При этом в отчете отмечается, что не завершена проверка сообщений о еще 406 случаях гибели мирных жителей вследствие действий коалиции.

Военная операция под командованием США против террористов была начата в Сирии и Ираке в 2014 году.

В сентябре 2017 года министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем отметил, что международная коалиция не добилась результатов в борьбе с террористами в Сирии и убила больше мирных сирийцев, чем боевиков.

Несмотря на то что сирийская правительственная армия при поддержке ВКС России смогла очистить территорию страны от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), Вашингтон заявил о намерении оставить свой военный контингент в Сирии.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что США создают альтернативные органы власти в Сирии для расширения своего влияния.

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