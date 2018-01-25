Захарова рассказала о желании США расчленить Сирию

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что стратегия США в Сирийской Арабской Республике (САР) направлена на расчленение этого государства.

Так российский дипломат прокомментировала заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии. Американский дипломат заявил, что США и ЕС не помогут в восстановлении территорий, подконтрольных властям арабской республики, сообщает «РИА Новости».

«Новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе, как курс на расчленение этой страны», — сказала Захарова. В конце декабря Захарова назвала безосновательным обвинение Асада в терроризме, сообщил портал iz.ru. 6 декабря российский Генштаб сообщил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.