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Захарова рассказала о желании США расчленить Сирию

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что стратегия США в Сирийской Арабской Республике (САР) направлена на расчленение этого государства.

Так российский дипломат прокомментировала заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии. Американский дипломат заявил, что США и ЕС не помогут в восстановлении территорий, подконтрольных властям арабской республики, сообщает «РИА Новости».

«Новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе, как курс на расчленение этой страны», — сказала Захарова. В конце декабря Захарова назвала безосновательным обвинение Асада в терроризме, сообщил портал iz.ru. 6 декабря российский Генштаб сообщил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ. 

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года.

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