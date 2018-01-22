Захарова высказалась об идее сноса Арки дружбы народов в Киеве

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила в ответ на идею главы МИД Украины Павла Климкина, что взрослые не заставляли пионеров заниматься вандализмом.

Ранее Климкин выразил удивление, что в центре Киева всё еще есть Арка дружбы народов. Украинский дипломат поинтересовался в данном контексте, остались ли в стране пионеры, которые бы «разобрали на металлолом» памятник.





«Да, Павел, в этот раз вы правы на сто процентов, пионеров у вас не осталось — вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник всё равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил», — написала она в Facebook.

Арка дружбы народов открылась в центре Киева в 1982 году в честь 60-летия образования Советского Союза.

19 января Захарова обвинила Киев в «убийстве» Минских соглашений. Так она отреагировала на принятие Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса. Документ признает Россию «страной-агрессором», а за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР закрепляет статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины. Москва неоднократно заявляла о своей непричастности к внутриукраинскому конфликту и отсутствии российских военных на территориях ЛНР и ДНР.