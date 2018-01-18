Официального представителя МИД РФ Марию Захарову приняли за олицетворение Манхэттена. Об этом сама дипломат рассказала в Facebook.

К Захаровой в Нью-Йорке подошла пожилая местная жительница и выразила восхищение внешним видом россиянки. Однако женщина воспринимала ее как коренную жительницу Нью-Йорка.

Представительнице МИДа пришлось раскрыть инкогнито и признаться, что она из России. В ответ на недоумение пожилой собеседницы Захарова объяснилась: «Может, я просто люблю этот город, а он отвечает мне взаимностью».

«Боюсь, моя незнакомка теперь будет думать, что мы не только Трампа «выбрали», но всё намного хуже — мы стали ими», — иронизирует российский дипломат.

Как писал iz.ru, Захарова ранее сетовала на развитие «животного страха» американцев перед Россией.