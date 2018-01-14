Захарова объяснила утечку своих свадебных фотографий в интернет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об утечке своих свадебных фотографий в интернет.

По ее словам, выложил снимки свадебный фотограф.

Замуж Мария Захарова вышла во время своей командировки в Нью-Йорк в ноябре 2005 года.

«Приехал ко мне мой будущий муж, сделал там предложение, и мы пошли расписались. Это было и торжественно, и весело. Наверное, сейчас это выглядит несуразно, но это было очень искренне. Мы это сделали не для кого-то, на свадьбе было ровно столько гостей, сколько нужно — ровно два. И еще был фотограф, который год назад зачем-то слил все эти фотографии», –– рассказала дипломат в интервью телеканалу «Мир».

Захарова отметила, что все же задала фотографу вопрос, зачем он это сделал, ведь снимки были оплачены и стали собственностью ее семьи.

«Он ответил: ты знаешь, все тебя видят официальную, на фоне каких-то там эмблем, за трибуной, а я-то тебя видел вот такой вот, так хотелось, чтобы тебя и такую увидели», –– рассказала представитель МИДа.

Помимо этого, Мария Захарова рассказала, кем хотела стать, считала ли себя золотой молодежью и как получила свой нынешний пост в министерстве.