Захарова назвала безосновательным обвинение Асада в терроризме

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что его сирийский коллега Башар Асад занимается терроризмом на государственном уровне, не имеет под собой никакой правовой базы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

27 декабря Эрдоган высказал мнение, что будущее Сирии невозможно с Асадом, «который убил около миллиона своих граждан».

«Что касается того, что президент Турции назвал президента Сирии Башара Асада террористом, то представители правительства Сирии находятся в ООН и представляют сирийское правительство в СБ ООН, поэтому само это даже без дополнительных оценок и аргументов не имеет под собой никакой правой базы», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что турецкому баскетболисту Энесу Кантеру грозит тюремный срок за оскорбление Эрдогана. В 2016 году в своем Twitter спортсмен сравнил турецкого лидера с Адольфом Гитлером.