Небензя напомнил о незаконности нахождения коалиции США в Сирии

На закрытой встрече Совета Безопасности ООН Россия напомнила США, что возглавляемая Вашингтоном коалиция находится в Сирии незаконно. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Я попросил их помнить, что они находятся в Сирии фактически незаконно. Их никто туда не звал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки», — цитирует дипломата агентство ТАСС.

Постпред также заявил странам коалиции, что «противостоять тем, кто действительно борется с международным терроризмом с сирийской стороны, является преступлением».

7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по сторонникам президента Сирии Башара Асада. Утверждалось, что данные действия были предприняты в ответ на нападение на штаб «Сил демократической Сирии», поддерживаемый американской стороной. В Минобороны обвинили США в намерении захватить экономические активы САР.

Совет Безопасности провел закрытую встречу по гуманитарной ситуации в Сирии 8 февраля. На заседании, в частности, не было принято заявление с осуждением обстрела здания торгпредставительства РФ в Дамаске. По словам Небензи, «США и Соединенное Королевство не согласились зафиксировать в тексте то, что это была террористическая атака».