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Небензя заявил о попытках оклеветать РФ по ситуации в Сирии

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Andy Katz
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Ряд стран пытается оклеветать Россию по ситуации вокруг Сирии после успешного проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Сейчас после успеха Конгресса сирийского национального диалога мы отчетливо видим интенсификацию попыток оклеветать Россию по Сирии, поставить под вопрос политическое урегулирование», — цитирует постпреда агентство «РИА Новости».

Заявление было сделано по итогам заседания Совета Безопасности ООН, посвященного гуманитарной ситуации в Сирии. Дипломат отметил, что подобная интенсификация происходит, «как только у нас есть какой-то прогресс на политическом фронте».

«Сегодня гуманитарная ситуация в Сирии, хотя она и плохая, и удручающая, ничем не хуже, чем она была месяц назад. Но сейчас нам пытаются представить, что происходит что-то драматическое», — добавил Небензя.

Как сообщал портал iz.ru, Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 29–30 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поблагодарил Россию за взаимодействие со всемирной организацией при подготовке мероприятия, отметив три ключевых пункта, в том числе подтверждение необходимости построения инклюзивного сирийского государства и договоренность о создании под эгидой ООН конституционной комиссии.

Сирийская оппозиция до старта мероприятия объявила о бойкоте конгресса, созванного российской стороной. 

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