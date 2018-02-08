МИД САР назвал «военным преступлением» атаку коалиции США

Сирийский МИД дал оценку действиям международной коалиции, нанесшей удар по проправительственным силам в провинции Дейр-эз-Зор. В заявлении МИД САР говорится, что коалиция совершила «военное преступление» на востоке страны.

«Газета.ру» приводит выдержку из заявления МИДа. «Мы требуем, чтобы международное сообщество осудило эту бойню и заставило коалицию нести ответственность», — говорится в документе, направленном сирийской стороной в ООН.

«Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа», — цитирует заявление «Федеральное агентство новостей. Отмечается, что действия коалиции приводят к гибели и ранениям тысяч гражданских лиц, среди которых женщины и дети.

МИД Сирии в своем обращении к мировому сообществу также требует роспуска коалиции.

7 февраля подразделение сирийского народного ополчения проводило разведку в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, когда по ополченцам был открыт огонь из минометов и нанесен удар военными вертолетами коалиции.

На запрос российской стороны с авиабазы Хмеймим, американская сторона заявила, что завод находится под контролем американских военнослужащих и так называемых Сирийских демократических сил. Российский сенатор Франц Клинцевич атаку назвал беспрецедентным актом агрессии со стороны коалиции США.

Ранее в четверг Минобороны обвинило США в намерении захватить экономические активы САР.