Прямой эфир

МИД САР назвал «военным преступлением» атаку коалиции США

0
Фото: REUTERS/Bassam Khabieh
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сирийский МИД дал оценку действиям международной коалиции, нанесшей удар по проправительственным силам в провинции Дейр-эз-Зор. В заявлении МИД САР говорится, что коалиция совершила «военное преступление» на востоке страны.

«Газета.ру» приводит выдержку из заявления МИДа. «Мы требуем, чтобы международное сообщество осудило эту бойню и заставило коалицию нести ответственность», — говорится в документе, направленном сирийской стороной в ООН.

«Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа», — цитирует заявление «Федеральное агентство новостей. Отмечается, что действия коалиции приводят к гибели и ранениям тысяч гражданских лиц, среди которых женщины и дети.

МИД Сирии в своем обращении к мировому сообществу также требует роспуска коалиции.

7 февраля подразделение сирийского народного ополчения проводило разведку в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, когда по ополченцам был открыт огонь из минометов и нанесен удар военными вертолетами коалиции.

На запрос российской стороны с авиабазы Хмеймим, американская сторона заявила, что завод находится под контролем американских военнослужащих и так называемых Сирийских демократических сил. Российский сенатор Франц Клинцевич атаку назвал беспрецедентным актом агрессии со стороны коалиции США.

Ранее в четверг Минобороны обвинило США в намерении захватить экономические активы САР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом миру в стране
Москва проверяет данные об ударах коалиции США в Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017