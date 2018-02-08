Захарова назвала военное присутствие США в Сирии вызовом миру в стране

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге в четверг заявила, что незаконное военное присутствии Соединенных Штатов в Сирии является вызовом для мира в стране.

Дипломат отметила, что наличие на юге Сирии 55-километровой зоны вокруг американской военной базы в Ат-Танф используется остатками боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ. — Ред.). Террористы укрываются там от преследования правительственных войск, добавила представитель ведомства.

«Серьезным вызовом продвижению к миру в Сирии и сохранению ее единства и территориальной целостности остается незаконное вооруженное присутствие США на территории Сирии», — цитирует ее «Газета.ру».

Портал iz.ru ранее в среду сообщил, что Минобороны обвинило США в намерении захватить экономические активы Сирии.