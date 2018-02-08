МО РФ заявило об активизации одной из «спящих» ячеек боевиков в Сирии

Минобороны РФ отмечает учащение в провинции Дейр-эз-Зор обстрелов сирийских военнослужащих боевиками «спящих» ячеек «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

По информации ведомства, за последние два дня обстрелы были зафиксированы в районе населенных пунктов Мазлум, Эт-Табия и Хшам. Отмечается, что сюда активно возвращается мирное население.

Портал iz.ru писал о том, что в конце прошлого года в сирийскую провинцию Дэйр-эз-Зор вернулись больше 1,5 тыс. беженцев. Активную помощь мирным жителям оказывают военные российского Центра примирения враждующих сторон. Вернувшимся в свои дома выделили несколько тонн продуктов и лекарств.

В январе в Дэйр-эз-Зоре школьники снова сели за парты. Перед началом занятий школы на наличие боеприпасов обследовали саперы.