Москва проверяет данные об ударах коалиции США в Сирии
Россия проверяет и анализирует информацию о состоявшемся 7 февраля ударе международной коалиции по правительственным силам в Сирии.
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы анализирует ту информации, которая приходит относительно инцидента, который имел место вчера», — сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что по этому событию «возникает масса вопросов в отношении той версии событий, которая представлена, в частности, американской стороной», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные в Сирии не пострадали в результате удара коалиции во главе с США по сирийским правительственным войскам.