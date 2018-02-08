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Москва проверяет данные об ударах коалиции США в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия проверяет и анализирует информацию о состоявшемся 7 февраля ударе международной коалиции по правительственным силам в Сирии.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы анализирует ту информации, которая приходит относительно инцидента, который имел место вчера», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что по этому событию «возникает масса вопросов в отношении той версии событий, которая представлена, в частности, американской стороной», передает ТАСС.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные в Сирии не пострадали в результате удара коалиции во главе с США по сирийским правительственным войскам.

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