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Стало известно возможное число жертв авиаударов коалиции США в Сирии

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Фото: REUTERS/ Bassam Khabieh
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Более ста человек были убиты во время авиаудара, нанесенного силами коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии Башара Асада в среду, 7 февраля.

Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам журналистов, столь большие потери говорят о масштабе атаки. Только со стороны проправительственных сил Сирии были задействованы около 500 человек при поддержке артиллерии, танков, ПЗРК и минометов, уточнил он.

Ранее сообщалось, что действия коалиции были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», которые пользуются поддержкой американцев.

По данным на конец января, удары коалиции в Сирии и Ираке унесли жизни не менее 831 мирного жителя.

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