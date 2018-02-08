Стало известно возможное число жертв авиаударов коалиции США в Сирии

Более ста человек были убиты во время авиаудара, нанесенного силами коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии Башара Асада в среду, 7 февраля.

Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам журналистов, столь большие потери говорят о масштабе атаки. Только со стороны проправительственных сил Сирии были задействованы около 500 человек при поддержке артиллерии, танков, ПЗРК и минометов, уточнил он.

Ранее сообщалось, что действия коалиции были предприняты «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии», которые пользуются поддержкой американцев.

По данным на конец января, удары коалиции в Сирии и Ираке унесли жизни не менее 831 мирного жителя.