Трамп заявил об освобождении Сирии от ИГ усилиями коалиции США

Большая часть территории Сирии была освобождена благодаря усилиям международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в обращении конгрессу «О положении страны».

Глава государства напомнил, что в прошлом году он обещал «стереть с лица земли ИГ».

«Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сообщить, что коалиция освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем ИГ», — приводит «РИА Новости» слова Трампа.

При этом президент США добавил, что еще предстоит много работы, чтобы добиться «полного поражения ИГ».

Как писал портал iz.ru, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что коалиция во главе с США сумела освободить от террористов почти 100% территорий в Сирии и Ираке.