Прямой эфир

Трамп заявил об угрозе США со стороны Китая и России

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны», заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям.

«По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — заявил Трамп.

Также американский лидер высказался против урезания военного бюджета США.

«Я прошу конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что более 2,4 млн рабочих мест создано в Соединенных Штатах с момента его вступления в должность главы страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США подготовят новые санкции на основе «кремлевского доклада»
Трамп подписал указ о сохранении тюрьмы в Гуантанамо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017