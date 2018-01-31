Трамп заявил об угрозе США со стороны Китая и России

Президент США Дональд Трамп, выступая со своим первым обращением к американскому конгрессу «О положении страны», заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам, экономике и ценностям.

«По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и противниками вроде Китая и России, которые угрожают нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям», — заявил Трамп.

Также американский лидер высказался против урезания военного бюджета США.

«Я прошу конгресс США прекратить практику секвестрации военного бюджета США и полностью финансировать наших военных», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что более 2,4 млн рабочих мест создано в Соединенных Штатах с момента его вступления в должность главы страны.