Прямой эфир

Трамп заявил о создании 2,4 млн рабочих мест с момента его избрания

0
Фото: TASS/Zuma/Alex Edelman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что более 2,4 млн рабочих мест создано в Соединенных Штатах с момента его вступления в должность главы страны. 

Об этом американский лидер заявил, выступая с традиционным посланием «О положении страны» на совместном заседании сената и палаты представителей американского конгресса.

Также Трамп подчеркнул, что «после долгих лет стагнации по заработной плате мы наконец видим повышение зарплат». Кроме того, он сообщил, что «безработица достигла 45-летнего минимума».

Ранее сообщалось, что большинство 18-летних американцев, согласно данным социологического опроса, считают, что США следуют неверным курсом, и не одобряют деятельность Трампа на посту президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенаторы-демократы обвинили Трампа в «мягкости к Путину»
В США потребовали публикации документа о слежке за экс-советником Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017