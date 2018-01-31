Трамп заявил о создании 2,4 млн рабочих мест с момента его избрания

Президент США Дональд Трамп заявил, что более 2,4 млн рабочих мест создано в Соединенных Штатах с момента его вступления в должность главы страны.

Об этом американский лидер заявил, выступая с традиционным посланием «О положении страны» на совместном заседании сената и палаты представителей американского конгресса.

Также Трамп подчеркнул, что «после долгих лет стагнации по заработной плате мы наконец видим повышение зарплат». Кроме того, он сообщил, что «безработица достигла 45-летнего минимума».

Ранее сообщалось, что большинство 18-летних американцев, согласно данным социологического опроса, считают, что США следуют неверным курсом, и не одобряют деятельность Трампа на посту президента.