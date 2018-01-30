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Большинство 18-летних американцев критически оценили деятельность Трампа

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Большинство молодых американцев считают, что США следуют неверным курсом и не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента, свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса телекомпании NBC.

63% родившихся после 2000 года молодых людей считают, что США следуют неверным курсом. Противоположную точку зрения высказали 18% опрошенных. Также 63% респондентов критически оценили деятельность Трампа, в то время как 19% ее одобряют. 

При этом подавляющее большинство опрошенных (85%) считают, что на правительство оказывают влияние группы, представляющие интересы крупного бизнеса.

Ранее сообщалось, что, по данным социологического опроса телекомпании CNN, Трамп проиграл бы кандидатам-демократам, если бы выборы состоялись прямо сейчас.

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