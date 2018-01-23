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Трамп отстает по популярности от возможных конкурентов на выборах 2020 года

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп проиграл бы кандидатам-демократам, если бы выборы состоялись прямо сейчас.

Об этом говорят опубликованные во вторник, 23 января, результаты нового социологического опроса телекомпании CNN.

Трамп проиграл бы сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, а также известной американской телеведущей Опре Уинфри, если бы они выставили свои кандидатуры, сообщает ТАСС.

Причем все трое потенциальных кандидата не отрицают своего возможного участия в выборах 2020 года.

19 января портал iz.ru рассказал, что президент США Дональд Трамп планирует устроить вечеринку в честь первого года своего президентства. Стоимость билета на двоих на мероприятие составит $100 тыс.

Вечеринка пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. В стоимость билета включены ужин и фотография с американским лидером, передает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Гостям, которые желают сидеть за одним столом с президентом США, придется заплатить $250 тыс.

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