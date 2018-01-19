Две трети россиян готовы проголосовать за Путина на выборах президента

Около двух третей россиян проголосовали бы на выборах президента России за Владимира Путина, если бы они прошли в следующее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В ФОМе отметили, что за прошедший год рейтинг действующего главы государства практически не изменился. Он составляет 65%, передает «РИА Новости».

Второе место между собой делят кандидаты от ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский и Павел Грудинин. За них проголосовали 6% респондентов. На третьем месте расположилась Ксения Собчак (2% голосов). Далее следует кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Он набрал 1% голосов.

8% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы в следующее воскресенье.

Опрос проводился 13–14 января в 53 субъектах России. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов, проживающих в 104 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.