Роскомнадзор напомнил правила предвыборной агитации в СМИ

Роскомнадзор в преддверии выборов президента РФ распространил напоминание о правилах предвыборной агитации в СМИ и обратил внимание на их соблюдение.

«В соответствии с подпунктом «ж» пункта 7 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ представителям организаций СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию. При этом предвыборная агитация может проводиться кандидатом (а не представителем СМИ) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых СМИ — в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Роскомнадзор напомнил, что СМИ могут самостоятельно публиковать только информационные материалы о выборах и кандидатах, о проведении предвыборных мероприятий без признаков агитации.

Ведомство напоминает, что содержание материалов должны быть объективным, достоверным и не нарушать равенство кандидатов.

Выборы главы государства в России пройдут 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о событиях, связанных с президентскими выборами в РФ, доступна в сюжете портала iz.ru.