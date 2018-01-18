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Росгвардия заявила о готовности реагировать на провокации в ходе выборов

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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В случае провокаций на выборах президента Росгвардия будет реагировать жестко, но в рамках закона, заявил замначальника главка по охране общественного порядка Алексей Зинин.

«Мы всегда ожидаем и готовимся к внештатным событиям, и, если такое будет происходить, мы к этому будем готовы и будем действовать жестко, но в пределах и рамках действующего законодательства», — приводит «РИА Новости» заявление Зинина.

Он добавил, что Росгвардия обменивается информацией с другими структурами и с правоохранительными органами.

Напомним, ранее первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов сообщил, что в РФ появились Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии РФ. Штаб первого будет находиться в Ростове-на-Дону, второго — в Пятигорске.

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