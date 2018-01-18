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ЦИК обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центризбирком совместно с Министерством иностранных дел России намерены обеспечить безопасность на избирательных участках за рубежом. Данные меры планируется организовать на Украине и в некоторых регионах Ближнего Востока: Ираке, Ливии и Йемене в рамках предстоящих президентских выборов, сообщил «Известиям» член Центризбиркома Василий Лихачёв.

По его словам, в настоящее время рассматривается схема организации голосования, которая применялась во время выборов в Госдуму в 2016 году — тогда избирательные участки были организованы в посольстве РФ в Киеве и в генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове. Лихачёв отметил, что многие россияне на Украине опасаются нападения активистов националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России).

По мнению экспертов, ожидать высокой явки на украинских участках ждать не стоит, поскольку в стране будет сделано всё для того, чтобы российские граждане не смогли принять участие в выборах. По итогам выборов в Госдуму в 2016 году из-за организованных провокаций явка составила всего 0,6%, добавил Лихачёв.

По словам пресс-атташе российского посольства в Киеве Дениса Голенко, в настоящее время российское посольство в Киеве охраняют местные полицейские. Во время выборов они будут заниматься охраной избирательных участков.

«Что касается увеличения их численности — посмотрим. Пока никаких решений не принято», — отметил Голенко.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова призывала избирателей, находящихся на Украине, приехать в Россию, чтобы принять участие в президентских выборах. Однако она отметила, что высокой явки на выборах на Украине ожидать не следует.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выборы без границ

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