Памфилова назвала провальной подготовку к выборам президента РФ на Украине

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что подготовка к голосованию на выборах президента РФ на избирательных участках за рубежом идет нормально. Исключением является лишь Украина.

«Журналисты мне периодически задают вопрос: «А как мы будем голосовать на Украине?» С Украиной у нас совершенно провальная ситуация не по нашей вине», — приводит «Интерфакс» слова Памфиловой.

Она отметила, что ЦИК рассматривают возможность организации избирательных участков в приграничных с Украиной территориях. Это позволит обеспечить безопасность россиян, по той или иной причине находящихся на Украине и решивших принять участие в выборах.

«Это у нас большая головная боль, и мы тут должны все вместе как-то решать эту ситуацию — то, что в наших возможностях», — резюмировала Памфилова.

Она добавила, что ЦИК организует в зарубежных странах 370 избирательных участков для россиян.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.