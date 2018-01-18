Выборы без границ

Несмотря на сложную обстановку, на Украине будут созданы избирательные участки и участковые комиссии для голосования россиян на президентских выборах, сообщил «Известиям» член Центризбиркома Василий Лихачев. ЦИК совместно с Министерством иностранных дел прорабатывают усиление мер безопасности, отметили собеседники «Известий» в ведомствах. При этом аналогичные проблемы предстоит решить и в некоторых регионах Ближнего Востока, например в Ираке, Ливии и Йемене. Пока рассматривается схема организации голосования, которая применялась во время выборов в Госдуму в 2016 году — тогда избирательные участки были организованы в посольстве РФ в Киеве и в генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове. Эксперты уверены, что высокой явки на украинских участках ждать не стоит, поскольку в стране будет сделано всё для того, чтобы российский избиратель не смог проголосовать.

Центризбирком уже обсуждает с МИДом, как можно усилить меры безопасности, чтобы россияне смогли реализовать свое избирательное право, сообщил «Известиям» член ЦИК Василий Лихачев, курирующий организацию голосования за рубежом.

— В феврале, например, запланировано совместное совещание с МИДом по вопросам организации выборов с руководителями посольств и консульств в странах СНГ и Прибалтики. А на данном этапе рассматриваем применение схемы, которая использовалась на выборах в Государственную думу 2016 года, — рассказал Василий Лихачев. — Однако для начала надо понять, в какой форме могут быть организованы провокации.

Он подчеркнул, что вопросы безопасности сейчас стоят в центре внимания Центризбиркома и МИДа.

Пресс-атташе российского посольства в Киеве Денис Голенко подтвердил, что вопрос усиления мер безопасности на время президентских выборов в марте 2018 года прорабатывается.

— Пока мы работаем в штатном режиме. Охрана осуществляется силами местных правоохранителей. На время выборов точно так же именно они будут заниматься охраной избирательных участков. Что касается увеличения их численности — посмотрим. Пока никаких решений не принято, — рассказал «Известиям» Денис Голенко.

Российские избиратели, проживающие на Украине, опасаются возможных провокаций, признают в ЦИК.

— Люди нам пишут, просят дать им возможность проголосовать. Говорят, что боятся, ссылаются на «Правый сектор» (организация запрещена в России. — «Известия»), — рассказал Василий Лихачев.

По словам представителя Центризбиркома, аналогичные проблемы с безопасностью ожидаются в некоторых регионах Ближнего Востока, например в Ираке, Ливии и Йемене. Эти точки требуют особого внимания, подчеркнул он.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова призывала избирателей, находящихся на Украине, приехать в Россию, чтобы реализовать свое избирательное право на президентских выборах. При этом она призналась, что не может гарантировать возможность организации голосования на Украине, и напомнила, в какой напряженной обстановке проходило волеизъявление граждан на выборах в Госдуму 2016 года. Тогда в день проведения голосования, 18 сентября, украинские радикалы блокировали вход в посольство России в Киеве, не пуская граждан внутрь. При этом они публично сожгли российский флаг возле здания дипмиссии. Беспорядки были и возле других дипломатических представительств РФ на Украине. Голосование в дипмиссиях в Киеве, Львове, Одессе и Харькове состоялось, невзирая на провокации, однако принять в нем участие смогли только 369 человек из примерно 80 тыс. российских избирателей, находящихся на Украине. Некоторые отправились на территорию Белоруссии, чтобы отдать свой голос там.

Сегодня ситуация в соседнем государстве ничуть не лучше, считает политолог Антон Хащенко.

— День выборов президента выпадает на годовщину воссоединения Крыма с Россией, поэтому провокаций может быть гораздо больше. Обстановка очень напряженная — доносят даже на тех, кто просто слушает русские песни, — заявил он «Известиям».

По словам эксперта, желающие проголосовать подвергаются двойному риску. С одной стороны, есть угроза провокаций непосредственно в день проведения выборов. С другой — голосующих могут взять на карандаш и в дальнейшем устроить травлю.

Сам сценарий волеизъявления на сопредельных российских территориях также не идеален, заметил Антон Хащенко.

— Даже если люди хотят проголосовать, такая поездка может быть сопряжена с финансовыми или организационными сложностями. Кроме того, если сейчас российские избиратели в массовом порядке на каком-нибудь виде транспорта отправятся в Россию, их тоже возьмут на карандаш, — объяснил политолог.

В целом интерес к предстоящему голосованию среди избирателей, находящихся за переделами РФ, очень высок, рассказала координатор движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова. По ее словам, в организацию поступают запросы от желающих не только проголосовать, но и стать наблюдателями на зарубежных участках. Однако всё упирается в вопрос безопасности в отдельных районах.

— Конечно, в такой ситуации (как на Украине. — «Известия») человек может испугаться и отказаться от голосования. И если он не придет голосовать, его можно будет понять, — отметила Елена Бабченкова.

На выборах в Госдуму «из-за организованных провокаций явка составила всего 0,6%», отметил член ЦИК Василий Лихачев. Политолог Антон Хащенко полагает, что и на этот раз голосование не будет очень масштабным.

— Ожидать какой-то высокой явки избирателей, проживающих на Украине, не стоит, — подчеркнул он.

Когда будут обсуждаться показатели явки на выборах президента, необходимо понимать, что на Украине будет сделано всё, чтобы российский избиратель не проголосовал, отметил эксперт.